Am Sonntag starten alle acht Bezirksliga-Mannschaften des Fußballkreises Birkenfeld in die zweite Saisonhälfte. Während der SC Idar-Oberstein II in einem waschechten Spitzspiel gefordert ist, treffen sich der TuS Mörschied und der FC Brücken zum einzigen Kreis-Duell.