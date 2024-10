Plus Region Nahe

Karpunov fordert Pünktlichkeit und Disziplin – Baumgartner empfängt den SC Idar-Oberstein

i Um Bezirksliga-Spiele zu gewinnen, sind von Zeit zu Zeit auch solche fliegenden Einsätze nötig, wie ihn hier Marcel Schmitt (links) von der Spvgg Nahbollenbach zeigt. Foto: Michael Greber

Ein Kreis-Birkenfeld-Derby steht am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga an – und das hat es in sich, denn in Baumholder treffen am Samstag weiterhin komplett sieglose Gastgeber und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein aufeinander, der seit vier Partien auf einen Dreier wartet.