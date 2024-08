Plus Kreis Birkenfeld

FSV Blau-Weiss soll beim SC Birkenfeld Feuer mit Feuer bekämpfen – Nahbollenbach verpflichtet Maurice Müller

Von Sina Ternis

i Florian Galle möchte mit einem Sieg in die Saison starten. Sein TuS Mörschied empfängt zum Auftakt einen Aufsteiger. Foto: Joachim Hähn

Sechs Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld sind in der Fußball-Bezirksliga übrig geblieben, und vier von ihnen – nämlich der SC Birkenfeld und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein sowie die zweiten Mannschaften des SC Idar-Oberstein und des VfR Baumholder – stehen sich am Sonntag am ersten Spieltag schon gegenüber. Eröffnet wird die Saison aber schon am heutigen Freitagabend vom TuS Mörschied, der Aufsteiger TuS Pfaffen-Schwabenheim empfängt.