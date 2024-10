Plus Kreis Birkenfeld

Freuen auf das Treffen an der Seitenlinie der Bezirksliga: Forster und Galle funken auf einer Welle

Von Sina Ternis

i Freut sich auf das Treffen mit Andy Forster und hofft zugleich auf einen Dreier in Nahbollenbach: Mörschieds Trainer Florian Galle. Foto: Joachim Hähn

Zwei Kreis-Duelle stehen in der Bezirksliga am heutigen Mittwoch auf dem Plan. In Nahbollenbach gastiert der TuS Mörschied, und in Baumholder treffen die VfR-Reserve und der SC Birkenfeld aufeinander. Dabei geht es für SCB-Coach Pascal Geibel gegen jenen Verein, dem er ein halbes Jahr lang in der Oberliga an der Linie ausgeholfen hatte.