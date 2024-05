Plus Kreis Birkenfeld FC Brücken steigt nach kämpferisch guter Leistung ab: Niederwörresbach darf trotz Derbyniederlage hoffen Sina Ternis Von Sascha Nicolay i Der FC Brücken (weiße Trikots) gab noch einmal alles, aber es reichte nicht, um ein Entscheidungsspiel um den viertletzten Platz und damit die Chance auf den Klassenverbleib zu erreichen. Foto: Stefan Ding In der Fußball-Bezirksliga sind die Entscheidungen gefallen. Murat Yasars FC Schmittweiler-Callbach ist Meister, während Michael Minkes SV Winterbach die Aufstiegsspiele zur Landesliga bestreiten darf. Der FC Brücken ist nach dem 3:5 gegen die Winterbacher abgestiegen, während dem SV Niederwörresbach auf dem viertletzten Platz eine Resthoffnung geblieben ist. Lesezeit: 6 Minuten

Bis kurz vor Schluss roch es sogar nach einem Entscheidungsspiel um den viertletzten Platz zwischen Brücken und Niederwörresbach, doch dann fingen sich die Brückener in den letzten Minuten noch zwei Tore und müssen nun in die A-Klasse. „Wir hatten elf tolle Jahre in der Bezirksliga“, fasste Karsten Schultheiß, der Vorsitzende ...