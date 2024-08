Plus Bezirk Nahe Erst stört tiefe Sonne, dann ist das Visier offen: VfR Baumholder II spielt 4:4 – Zweinmal Rot in Mörschied Von Sina Ternis i Zumindest hinten ließ der TuS Mörschied (grüne Trikots) nichts anbrennen. Hier klärt André Schatz (links) energisch. Lukas Salzsäuler beobachtet die Abwehraktion. Letztlich reichte es für die Mörschieder gegen den VfL Simmertal aber lediglich zum 0:0. Foto: Michael Greber Die ersten Saisonsiege wollten der VfR Baumholder II und der TuS Mörschied in der Fußball-Bezirksliga einfahren. Beide mussten sich aber am Freitagabend mit Unentschieden begnügen. Für die den VfR wäre mehr drin gewesen, für den TuS nicht unbedingt. Lesezeit: 4 Minuten

SG Guldenbachtal - VfR Baumholder II 4:4 (2:1). Vor allem zwischen der 60. und der 76. Minute ging es hoch her in Windesheim: In dieser Phase der Partie fielen vier der insgesamt acht Treffer – zweimal waren die Gäste aus Baumholder in Führung gegangen, zweimal hatten die Gastgeber postwendend zurückgeschlagen. ...