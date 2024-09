Plus Region Nahe Derby beim FSV Idar-Oberstein: Zwei Entscheidungen bringen Mörschieder Trainer Galle zum Kochen Von Sina Ternis i Ein Bild mit Symbolcharakter: Eugen Karpunov hat im Derby auf dem Volkesberg die Nase vorn vor einem Kontrahenten des TuS Mörschied. Die Gastgeber siegten mit 3:2. Foto: Joachim Hähn Aufgrund des besseren Torverhältnisses hat der FSV BW Idar-Oberstein die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga zurückerobert. Allerdings sorgte der Heimsieg gegen den TuS Mörschied für eine Menge Diskussionsstoff. Viel zu diskutieren hatte man auch beim SC Birkenfeld, bei dem das 1:7 in Fürfeld dafür sorgte, dass Trainer Pascal Geibel klare Worte fand. Lesezeit: 5 Minuten

SC Idar-Oberstein II - TSV Bockenau 1:2 (1:1). Konstant sind die Leistungen der Idarer Reserve in der Form, dass auf einen guten in schöner Regelmäßigkeit ein schwächerer Auftritt folgt. Und nachdem die Mannschaft von SC-Coach Michael Rodenbusch in der Vorwoche gegen den SC Birkenfeld souverän gewonnen hatte, war nun eben ...