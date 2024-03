Plus Kreis Birkenfeld

BSV-Coach Lars Mildenberger vor dem Derby: Wir müssen uns nicht verstecken – SCB kann Anschluss herstellen

Von Sina Ternis

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Zwei Partien gehen an Ostern in der Bezirksliga über die Bühne. Der SC Birkenfeld versucht am Ostersamstag, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen, während am Ostermontag das Derby zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem Bollenbacher SV steigt.