Plus SC Birkenfeld

Birkenfelder Leon Korn schnürt Fünferpack beim 8:0-Sieg – SC Idar II kassiert in Überzahl spät den Ausgleich

i Ziemlich viel Mühe hatte der TuS Mörschied (grüne Trikots), ehe der Sieg gegen die SG Guldenbachtal eingetütet war. Foto: Michael Greber

Der SC Birkenfeld hat in der Fußball-Bezirksliga ein Ausrufezeichen gesetzt. 8:0 gewann das Team von Pascal Geibel gegen die SG Merxheim. Leon Korn schlug dabei gleich fünfmal zu. Der SC Idar-Oberstein II konnte derweil eine Überzahl nicht nutzen, um eine 3:2-Führung in Weinsheim bei Ex-SC-Coach Andy Baumgartner über die Zeit zu bringen. In der achten Nachspielminute schlug es doch noch zum 3:3 ein.