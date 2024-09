Plus Region Nahe Beicht vom Tiki-Taka seiner Blau-Weißen genervt: SCB-Coach Geibel wechselt sich ein und muss verletzt raus Von Sina Ternis i Mit allen Mitteln versuchen die Abwehrspieler der SG Guldenbachtal, Marlon Krujatz (Zweiter von rechts) und Julian Deutsch aufzuhalten. Letztlich setzte sich der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein mit 5:2 durch. Foto: Michael Greber In der Fußball-Bezirksliga bleibt der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein weiter ungeschlagen und Tabellenführer. Gegen den neuen Tabellenletzten SG Guldenbachtal tat sich der FSV zwar phasenweise schwer, siegte am Ende aber deutlich mit 5:2. Lesezeit: 4 Minuten

Bittere, weil vermeidbare Niederlagen mussten indes sowohl der SC Birkenfeld (3:4 in Simmertal) und der TuS Mörschied (1:2 in Winterbach) hinnehmen. VfL Simmertal - SC Birkenfeld 4:3 (4:1). Wie schon zu oft in dieser Spielzeit kassierte Birkenfeld auch in Simmertal binnen kürzester Zeit Gegentore. Dieses Mal waren es die Treffer zum ...