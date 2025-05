Lediglich zwei Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld konnten am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga jubeln: Baumholder II beim FSV Idar-Oberstein und Nahbollenbach zu Hause gegen Simmertal, das durch die Niederlage als erster Absteiger feststeht.

Während die Reserve des VfR Baumholder im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga mit einem 5:0-Kantersieg beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ein dickes Ausrufezeichen setzte, hat es der SC Birkenfeld versäumt, den Klassenerhalt vorzeitig in trockene Tücher zu bringen, kam gegen Merxheim nicht über ein Remis hinaus. Nahbollenbach ist zwar auch noch nicht gerettet, machte aber dank eines Last-Minute-Sieges gegen Simmertal einen großen Schritt in Richtung Rettung.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – SC Birkenfeld 0:0. Nicht nur mit Blick auf die Tabelle und die anderen Ergebnisse war das Remis zu wenig, sondern auch mit Blick auf die Chancen und die Spielanteile. Immer wieder kam der SCB über die Außen durch, brachte den Ball nach innen, wo entweder kein Abnehmer da war oder der Ball auf dem holprigen Rasen so versprang, dass er nicht mehr kontrolliert in Richtung des Tors gebracht werden konnte. Die beste Möglichkeit hatte wohl Wladimir Sontag, als er zwei Gegenspieler aussteigen ließ, dann aber kurz vor der Strafraumgrenze regelwidrig zu Fall gebracht worden war. Die Folge: Rote Karte für Merxheim (74.), aber eben kein Tor. Auch in Überzahl drängte Birkenfeld auf den Führungstreffer, erzielte den aber nicht – und hatte in der Schlussminute noch Glück, als ein Abschluss der Gastgeber auf der Latte landete. Verdient wäre das nicht gewesen, „und natürlich bitter“, wie Birkenfelds Coach Pascal Geibel konstatierte. Geibel freute sich einerseits darüber, dass seine Mannschaft nach zuletzt zwölf Gegentoren in zwei Spielen endlich hinten wieder zu null gespielt hatte, trauerte aber auch den zwei liegen gelassenen Punkten hinterher. „Jetzt kann es natürlich bis zum letzten Spieltag eng werden, wir haben es verpasst, den Deckel draufzumachen.“

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein – VfR Baumholder II 0:5 (0:1). Die Hoffnung ist zurück bei der Baumholderer Reserve, die durch den Sieg wieder bis auf zwei Punkte dran ist an einem Nichtabstiegsplatz. Dennoch bleibt Coach Jan Eisenhut realistisch, weiß, wie schwer das Restprogramm seiner Mannschaft ist, die am Wochenende Planig empfängt und dann nach Nahbollenbach reisen muss. „Mit dem Sieg haben wir uns die Chance erst einmal erhalten“, sagte er. Und der Sieg war verdient, auch wenn die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile hatten und besser in die Partie gekommen waren. „In der Anfangsphase hatten sie die eine oder andere Chance, danach haben wir es aber besser gemacht und das Spiel ausgeglichen gestaltet“, meinte Eisenhut. Das sah auch sein Gegenüber Eugen Karpunov so. „Wir hatten mehr Spielanteile, waren aber nach vorne nicht zwingend genug.“ Einigen seiner Spieler habe man angemerkt, dass sie am Tag zuvor beim Ü32-Endspiel – das gewann der FSV übrigens gegen den VfR – mitgewirkt hatten. „Das soll aber keine Ausrede ein. Das Ergebnis geht schon in Ordnung“, so der FSV-Coach, bei dessen Mannschaft ein wenig die Luft raus zu sein scheint.

Eisenhut indes ist froh, dass der offensive Knoten endlich geplatzt zu sein scheint: Dreimal trug sich Maximilian Ulbig in die Torschützenliste ein, hatte dadurch maßgeblichen Anteil am deutlichen Sieg seiner Mannschaft.

Tore: 0:1 Maximilian Ulbig (24.), 0:2 Erik Lutz (59.), 0:3 Ulbig (69.), 0:4 Maurice Fender (75.), 0:5 Ulbig (85.).

SC Idar-Oberstein II – SG Weinsheim 1:3 (0:0). Es war ein verdienter und unspektakulärer Sieg für den Tabellezweiten, so sah es zumindest Idars Trainer Michael Rodenbusch. Dessen Mannschaft hatte zunächst einmal abwartend agiert, hatte die Räume eng gemacht und wenig Möglichkeiten zugelassen. Die beste hatte sicherlich Weinsheims Felix Frantzmann, der per Foulelfmeter am gut aufgelegten Idarer Schlussmann Tim Robbert gescheitert war (23.). „Das war im Prinzip das einzige Highlight in Halbzeit eins“, sagte Rodenbusch. Dessen Mannschaft kassierte nach Wiederanpfiff als Folge von zwei Nachlässigkeiten zwei Gegentore, Weinsheim ließ fünf Minuten vor dem Ende, als Idar mehr riskierte, noch das 3:0 folgen und machte den Sack damit praktisch zu. „Ich bin aber nicht unzufrieden, wir haben dieses Mal etwas weniger gemacht und uns in den entscheidenden Situationen die eine oder andere Nachlässigkeit geleistet“, so der SC-Trainer.

Tore: 0:1 Nico Kuss (48.), 0:2 Felix Zimmermann (63.), 0:3 Felix Frantzmann (85.), 1:3 Gevorg Yezagelyan (87.).

SG Guldenbachtal – TuS Mörschied 2:2. So recht einzuordnen wusste Mörschieds Spielertrainer Florian Galle das Remis beim Tabellenvorletzten nicht. Seine Mannschaft war früh in Führung gegangen, hatte es aber nicht geschafft, diese Führung auch in Ruhe auf dem Platz umzumünzen. Vor allem hatte sie es nicht geschafft, die Überlegenheit und das deutliche Chancenplus auch in ausreichend viele Treffer umzumünzen. „Die Möglichkeiten haben wir teilweise schon kläglich liegen lassen“, so der Coach. Oft sei der letzte Querpass nicht richtig angekommen oder es wurde die falsche Entscheidung getroffen. Und so hatten die Gastgeber, die defensiv alles andere als sattelfest waren, auch relativ leichtes Spiel, die Mörschieder Angriffsbemühungen zu verteidigen. „Am Ende können wir froh sein, dass wir noch den Ausgleichstreffer machen“, sagte Galle, dessen Team dennoch Platz fünf behauptet – immerhin patzte die Konkurrenz vom SC und vom FSV Idar-Oberstein.

Tore: 0:1 Christoph Giese (16.), 1:1 Marvin Matthiae (22.), 2:1 Jan Hildebrand (41.), 2:2 Lars Haag (84.).

Spvgg Nahbollenbach – VfL Simmertal 1:0 (0:0). Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte mit Jahn Lenz ausgerechnet ein Innenverteidiger den entscheidenden Treffer für die Gastgeber, die damit bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge haben, aber noch nicht final gerettet sind. „Das war aber ein wichtiger Schritt“, sagte Nahbollenbachs Trainer Andy Forster, der seinem Routinier Lenz für den Treffer ein Sonderlob aussprach: „Er lässt erst einen Gegenspieler aussteigen und haut die Kugel dann Vollspann ins kurze Eck, das hat er richtig gut gemacht.“ Allerdings hätten die Hausherren es gar nicht so spannend machen müssen: Simmertal war zwar deutlich besser in die Partie gekommen, agierte zweikampfstark und mit hohem Tempo, während Nahbollenbach eher abwartend spielte, auf Umschaltsituationen setzte. Ein Plan, der aufging, auch weil die Gastgeber defensiv gut standen, trotz der optischen Überlegenheit des VfL kaum nennenswerte Abschlüsse zuließen. Noch in der Pause mahnte Forster dann zu Geduld, war sich sicher, dass die Gäste dem hohen Tempo irgendwann Tribut zollen würden. Und genau das trat dann auch in der letzten halben Stunde ein. Für die Spvgg ergaben sich Räume und zahlreiche Kontersituationen. „Da müssen wir vier Tore machen und das Ding klar heimfahren“, haderte Forster mit der Chancenverwertung – und freute sich, dass ausgerechnet auf einen Abwehrspieler Verlass war.

TuS Waldböckelheim – SV Winterbach 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Luis Becker (22.), 0:2 Maximilian Stumm (59.), 0:3, 0:4 Elias Pfenning (70./89.). Am Sonntag reicht den Winterbachern gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ein Remis, um den Titel und den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen.

TSG Planig – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Noel Schywalski (5.), 2:0 Eray Ötürk (7.), 2:1 Peter Frey (26.), 3:1 Idan Shvartsburd (38.), 4:1 Belmin Kurpejovic (72.).

TSV Bockenau – TuS Pfaffen-Schwabenheim 6:3 (1:2). Tore: 1:0 Michael Tresel (37.), 1:1 Benjamin Mayer (38.), 1:2 Mert Yasar (44.), 2:2 Michael Tressel (49.), 3:2 Julian Brückner (53.), 4:2 Julian Brückner (64.), 4:3 Ege Akyokuc (84.), 5:3 Julian Brücner (90.+2), 6:3 Benjamin Schiel (90.+4).