Fußball-Bezirksliga: Interimscoach will Mannschaft des VfR Baumholder II besser kennenlernen - Wichtiges Heimspiel am Sonntag gegen Nahbollenbach VfR Baumholder II: Gerd Augsten hat in seiner Doppelrolle Ziele – Kellerduell gegen Nahbollenbach Sascha Nicolay

Sina Ternis 31.10.2024, 13:38 Uhr

Baumholder. Wie schlägt sich der VfR Baumholder II am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Spvgg Nahbollenbach, nachdem die Mannschaft Trainer Kay Hamm zum Rücktritt gedrängt und mit Gerd Augsten ein Interimscoach übernommen hat? Das ist die vielleicht interessanteste Frage des bevorstehenden Bezirksliga-Spieltags.

Vier Wochen lang arbeitet Gerd Augsten nun in einer Doppelfunktion für den VfR Baumholder. Wie bisher coacht er das Frauenteam des Vereins, und bis zur Winterpause nimmt er sich zusätzlich noch dessen Bezirksliga-Mannschaft an. Und Augsten hat Ziele – mit beiden Teams: „Mit den Frauen möchte ich bis zur Winterpause noch auf Rang drei der Bezirksliga vorrücken, um dann in der Rückrunde den zweiten Platz anzugreifen und vielleicht aufzusteigen“, ...

