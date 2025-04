Keine Kreis-Birkenfeld-Duelle bringt der bevorstehende Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Aber der VfR Baumholder II, die Spvgg Nabollenbach, der SC Birkenfeld und der SC Idar-Oberstein II wollen die nächsten Meter im Rennen um den Klassenverbleib hinter sich bringen. Eine zusätzliche Hürde scheint dabei den SCB zu erwarten, der beim TSV Bockenau antritt.

Die Bockenauer wollen offenbar nichts unversucht lassen, um die Klasse zu halten und haben sich von ihrem Erfolgscoach Dirk Reidenbach getrennt, der sie aus der B-Klasse in die Bezirksliga geführt hat. Sascha Küstner soll nun den Abstieg verhindern. Erster Gegner eines Vereins zu sein, nachdem der den Coach gewechselt hat, ist nie einfach. Insofern müssen sich die Birkenfelder auf einiges gefasst machen.

TSV Bockenau – SC Birkenfeld (Sonntag, 15.15 Uhr). Seit vier Spielen ist der SCB nun ungeschlagen, hat sich trotz schwieriger Personalsituation ein klein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Konstellation vor dem nächsten wichtigen Spiel in Bockenau ist eine besondere, denn dort treffen das schlechteste Heim- und das schwächste Auswärtsteam aufeinander. Bockenau hat zu Hause gerade einmal zwei Spiele gewonnen, Birkenfeld war in der Fremde einmal erfolgreich, vor knapp zwei Wochen beim Sieg gegen die Idarer Reserve. „Unser Ziel ist es natürlich, zu punkten, um zumindest den Abstand zu halten“, sagt Birkenfelds Coach Pascal Geibel, der allerdings gleich hinterherschiebt: „Mit einem Sieg würde es natürlich richtig gut aussehen.“ Dann nämlich würde der Vorsprung auf den TSV, der aktuell auf dem vorletzten Platz steht, schon auf zehn Punkte anwachsen.

Nun hat der Kontrahent aber den Trainer gewechselt, und Geibel gefällt das nicht. „Die ersten Spiele nach einem Trainerwechsel wirken sich statistisch immer positiv auf das Punktekonto aus“, sagt der Coach und fügt hinzu: „Für uns ist das deshalb jetzt der ungünstigste Zeitpunkt, um nach Bockenau zu fahren.“ Geibel erklärt weiter: „Für die Bockenauer Mannschaft gibt es jetzt keine Ausrede mehr, falls der bisherige Trainer die Ausrede war.

„ Beim SC Birkenfeld würde es so etwas nicht geben“

SCB-Coach Pascal Geibel zum Trainerwechsel in Bockenau

Grundsätzlich bedauert Geibel, dass Dirk Reidenbach nicht mehr beim TSV im Amt ist. „Dirk ist ein super Typ, ein Kumpel. Ich kann aber natürlich nicht beurteilen, was in Bockenau geschehen ist.“ Allerdings stellt Geibel auch klar: „Beim SC Birkenfeld würde es so etwas nicht geben. Das hat die letzte Saison gezeigt, als der Verein an Tobias Jung trotz schwieriger sportlicher Lage festgehalten hat. Oder auch jetzt in dieser Runde, in der wir ja auch schon Phasen hatten, in denen wir wochenlang nicht viele Punkte geholt haben.“

Dass der TSV nun auf einen neuen Impuls hofft, ist für Geibel und den SCB kein Grund zum Jammern. Allerdings gestaltet sich die Kadersituation weiter schwierig: Arne Wildbihler und Moritz Nolde, beide Stammspieler, werden aus privaten Gründen fehlen, dafür rückt Tobias Jung, der krankheitsbedingt gegen Fürfeld passen musste, ins Team. Christian Jahn und Marco Rozycki haben beide Beschwerden am Fuß, ein Einsatz ist fraglich. „Wir müssen schauen, dass wir elf gute Leute auf den Platz bekommen“, so Geibel vor dem wichtigen Spiel.

VfR Baumholder II – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein (Sonntag, 12.30 Uhr). Durch den wichtigen Dreier am vergangenen Wochenende in Simmertal hat die Baumholderer wieder alle Möglichkeiten im Kampf um den Klassenerhalt, hat – im Fall von vier Absteigern – gerade einmal einen Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Die Aufgabe am Sonntag gegen die SG Fürfeld ist allerdings schwierig. Gerade nach deren überraschender Niederlage in Birkenfeld zuletzt erwartet Baumholders Coach Jan Eisenhut den Gegner mit einer Portion Wut im Bauch. „Die werden sicherlich aggressiv und stark auftreten und zurück in die Spur kommen wollen“, so seine Mutmaßung. Doch auch der VfR dürfte nach drei Siegen aus den jüngsten fünf Partien ein wenig Selbstvertrauen getankt haben – und rechnet sich durchaus etwas aus. „Ich sehe uns keinesfalls chancenlos. Wir haben uns vor allem in der Defensive in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert“, sagt Eisenhut. Zum Sorgenkind könnte am Sonntag allerdings die Offensive werden, dann da fallen mit Marcel Lichtenberger und Erik Lutz beide etatmäßigen Stürmer aus, sodass der Coach improvisieren muss.

SC Idar-Oberstein II – SG Guldenbachtal (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand, benötigen noch dringend Punkte. Doch Rodenbusch mahnt, sieht auch sein Team noch lange nicht gerettet. „Wir wollen erst einmal den Abstand nach unten vergrößern und dann können wir den Blick nach oben richten.“ Denn insgeheim hofft er immer noch auf einen Platz unter den ersten Fünf. Tim Oberländer wird nach seiner Roten Karte fehlen, dafür wird der Trainer mit Akteuren aus der A-Jugend, die am Wochenende spielfrei hat, auffüllen. Zudem kehrt Dustin Kronenberger zurück.

. Spvgg Nahbollenbach – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim (Sonntag, 15.15 Uhr). Ein wenig trauerte Andy Forster, Coach der Spvgg Nahbollenbach, den zwei liegen gelassenen Punkten in Guldental schon noch nach. „Da hätten wir uns ein kleines Polster verschaffen können.“ Tat sein Team nicht. Das bringt Nahbollenbach gegen Merxheim in die Situation, gewinnen zu müssen. So sieht es zumindest Forster: „Für mich entscheidet das Spiel darüber, ob es in den kommenden Wochen etwas ruhiger oder ob es noch einmal richtig brenzlig wird.“ Problematisch aus Sicht der Spvgg: Nach einem ganz schwachen Start ins neue Jahr haben sich die Gäste mittlerweile wieder gefangen, feierten zuletzt zwei Siege in Folge. Ebenso problematisch: Gerade im Angriff bleibt die Personalsituation angespannt. Mo Kouyates Einsatz ist fraglich. Marius Kraft hat weiterhin Schmerzen, mehr als 15 Minuten sind derzeit nicht möglich. Zudem fehlen Maurice Müller, Moritz Hahn, Anton Nikodemus und Tim Risch weiterhin.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – FSV Blau-Weis Idar-Oberstein (Sonntag, 15.15 Uhr). Es läuft derzeit wenig zusammen beim FSV. „Klar, wir wollen uns fangen, aber jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer das ist“, sagt Trainer Eugen Karpunov, der am Sonntag auf Sven Danech und Julian Deutsch verzichten muss. Dafür kommt Martin Gert zurück.

TSG Planig – TuS Mörschied (Sonntag, 15.15 Uhr). Zu Hause ist die TSG eine Macht und nach zehn Spielen weiterhin ungeschlagen, bei einem Torverhältnis von 46:12. „Das wird natürlich maximal schwer, sie sind technisch versiert und da kommt ihnen ihr Kunstrasen sicherlich entgegen“, sagt TuS-Trainer Florian Galle, der hofft, dass er am Sonntag wieder mitmischen kann. Auch Michel Lorenz sollte wieder dabei sein. Jedenfalls haben auch die Gäste durchaus Grund, die Partie mit breiter Brust anzugehen, gerade nach dem souveränen Auftritt beim 4:1-Sieg im Derby gegen Blau-Weiss. „Wir stehen seit einigen Wochen wirklich stabil und haben im Hinspiel schon gezeigt, wie man Planig schlagen kann“, sagt Galle.