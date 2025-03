Dominic Pfingst erlebte kurz vor Schluss ein Wechselbad der Gefühle bei der Partie des VfR Baumholder II in der Bezirksliga in Pfaffen-Schwabenheim. Genauso ging es Julian Deutsch vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein in Guldental - allerdings zu Beginn.

Der SC Birkenfeld hat ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Bezirksliga gesetzt. Im Kellerduell bezwang die personell gebeutelte Mannschaft von Trainer Pascal Geibel den VfL Simmertal 5:1 und schob sich damit auf Platz neun. Simmertal ist nun Letzter. Eng bleibt es trotzdem. Der SCB hat gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf ein Dreigestirn, das die ersten potenziellen Abstiegsplätze belegt. Zwei Mannschaften dieses 19-Punkte-Trios kommen aus dem Kreis Birkenfeld - nämlich die Spvgg Nahbollenbach und der VfR Baumholder II.

Die Baumholderer haben einen ebenso überraschenden wie wichtigen Auswärtssieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim gelandet, während die Spvgg Nahbollenbach im Stadtderby beim SC Idar-Oberstein II schlicht chancenlos war. Schützenhilfe im Kellerrennen leistete der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, der bei der SG Guldenbachtal siegte und damit dafür sorgte, dass die Guldenbachtaler ebenfalls bei 19 Punkten steckengeblieben sind. Der TuS Mörschied verkaufte sich sehr ordentlich, musste aber trotzdem den 2:0-Sieg von Spitzenreiter SV Winterbach anerkennen.

SC Birkenfeld - VfL Simmertal 5:1 (3:1). „Wir haben ein Fußballfest gefeiert“, jubelte Pascal Geibel, der Coach des SC Birkenfeld und ergänzte: „Wir haben die Simmertaler aufgefressen.“ Der Trainer betonte, dass selbst der Ehrentreffer schmeichelhaft für Simmertal gewesen sei. Mit diesem Anschlusstor waren sie sogar kurz im Spiel, aber wir haben super darauf reagiert“, sagte Geibel. Florian Ludwig markierte kurz vor der Pause das 3:1 und machte damit seinen überragenden Auftritt perfekt. Er war an vier der fünf Treffer beteiligt. „Florian kann nicht trainieren, hat aber einfach klasse gespielt“, sagte Geibel und fügte hinzu: „Er ist zusammen mit Jan-Luca Willrich auf unserer linken Bahn aufgelaufen. Über diese Seite haben wir die Simmertaler schwindlig gespielt.“ Geibel freute sich darüber, dass seine Mannschaft von Anfang an aggressiv war. wir haben Simmertal vom Anpfiff weg den Schneid abgekauft“, sagte der Trainer, der festhielt: „Leon Korn hat ja auch noch einen Elfmeter verschossen, wir hätten noch viel höher gewinnen können. Korn wird den Fehlschuss verschmerzen, denn er brachte den SCB mit einem Doppelpack 2:0 in Führung. „Und auch der Elfer war nicht schlecht geschossen. Simmertals Torwart Finn Luca Schäfer hat ihn einfach klasse an den Innenpfosten gelenkt. Von dort ist der Ball rausgespungen“, erzählte Geibel.

Tore: 1:0 Leon Korn (16.), 2:0 Leon Korn (24.), 2:1 Murat Aysel (34.), 3:1 Florian Ludwig (44.), 4:1 Wladislaw Sontag (50.), 5:1 Marius Jahke (57.).

SC Idar-Oberstein II - Spvgg Nahbollenbach 6:1 (2:0). Manchmal ist eine Mannschaft einfach besser als die andere. So war es auch im Stadtderby. „Der SC hatte eine sehr gute Truppe stehen und war uns in allen Belangen überlegen“, fasste Spvgg-Trainer Andy Forster zusammen. Der Coach klagte auch nicht über den Ausfall vieler wichtiger Akteure, hielt aber nüchtern fest: „Das reicht dann einfach nicht gegen eine so gute Mannschaft.“

Sein Gegenüber Michael Rodenbusch war nach dem Dreier, der den SC aus dem Abstiegssumpf heraushält, natürlich glücklich. „Wir sind rundum zufrieden. Wir haben eine sehr gute Teamleistung gezeigt, sind den Gegner früh angelaufen und haben ihn zu Fehlern gezwungen. Eigentlich war unsere 2:0-Führung zur Pause noch zu wenig.“ Drei Akteure des Oberligakaders - Lukas Stallbaum, Dominic Bauer und Noah Daragmeh gaben den Idarern Stabilität. Daragmeh holte zwei Elfmeter heraus, die Kevin Gardlowski zum 2:0 (17.) und 3:0 (54.) verwandelte. Vorher war Gardlowski schon zum 1:0 aus dem Spiel heraus erfolgreich (8.). Daragmeh selbst packte das 4:0 drauf (61.), Fabian Sagawe makierte das 5:0 (69.) und Lennert Arend das 6:1 (90.). Dazeischen gelang Niklas Herrmann der Ehrentreffer für Nahbollenbach.

SG Guldenbachtal - FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein 1:3 (1:2). Julian Deutsch stand zu Beginn im Mittelpunkt des Spiels. Zunächst leistete sich der Innenverteidiger der Gäste einen Fehlpass beim Spielaufbau, den Leo Heymer zum 1:0 für Guldenbachtal nutzte. Doch nur sieben Minuten später machte er seinen Fauxpas wieder wett. Er köpfte eine Ecke von Thomas Szöllösi zum 1:1 ins Netz (13.). „Wir waren auf einem schlechten Platz die bessere Mannschaft“, sagte FSV-Trainer Eugen Karpunov, der erlebte, wie nach 20 Minuten Ibrahim El-Saleh Jan Uwe Audri auf die Reise schickte. „Jan-Uwe hat das Ding dann auch schön eingeschweißt“, freute sich Karpunov. Weniger froh war der Coach darüber, dass seine Mannschaft das 3:1 oder gar 4:1 liegen ließ. „Deshalb ist das Ding eng geblieben“, sagte Karpunov. Erst zwei Minuten vor Schluss machten die Obersteiner den Deckel auf die Partie. Marvin Bundt legte für Casmir Mbachu auf, der zum 3:1 einschob (88.).

TuS Pfaffen-Schwabenheim - VfR Baumholder II 1:2 (0:1). Jan Eisenhut freute sich zwar sehr über den Auswärtssieg, stellte aber klar: „Wir haben sehr glücklich gewonnen. Pfaffen-Schwabenheim war die bessere Mannschaft, es war Einbahnstraßenfußball auf unser Tor.“ Allerdings verteidigte das VfR-Team leidenschaftlich - und ging mit seiner einzigen Torchance im ersten Durchgang auch in Führung. Erik Lutz war nach einem Eckball von Dominik Pfingst zur Stelle - 0:1 (17.). Apropos Pfingst. Der erlebte kurz vor Schluss ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem Pfaffen-Schwabenheim nämlich mit einem Sonntagsschuss von Abdullah Kurtoglu ausgeglichen (51.) hatte, wurde Lutz in Minute 88 im Strafraum gefoult. Pfingst scheiterte mit seinem Elfmeter an Berkant Erdogan im TuS-Kasten und schien den Sieg versemmelt zu haben. „Irgendwie ist die Situation aber heiß geblieben“, erzählt Eisenhut. Maximilian Ulbig flanke, und Pfingst donnerte die Kugel volley ins Netz - und wurde somit doch zum Matchwinner.

TuS Mörschied – SV Winterbach 0:2 (0:1). Die Mörschieder Heimserie ist gegen den Tabellenführer gerissen. Sie hätte allerdings, so sah es zumindest TuS-Spielertrainer Florian Galle, nicht reißen müssen. „Wir waren schon die Mannschaft, die eher versucht hat, es fußballerisch zu lösen, die auch optische Vorteile hatte“, befand er, konnte das Spiel allerdings nicht so recht einordnen. „Es war ein ganz komischer Kick.“ Der Schiedsrichter habe vieles, auch die kleinsten Aktionen, abgepfiffen, wodurch kein Spielfluss aufgekommen sei. Auch der Freistoß, der dem Winterbacher 1:0 vorausging, hätte aus Galles Sicht nicht gepfiffen werden müssen. Das Tor fiel dann jedenfalls in die Kategorie komisch: Nach dem Freistoß landete der Ball an die Latte, sprang von da an den Rücken von TuS-Keeper Johannes Becker und von da ins Tor. „Vielleicht muss man da oben stehen, um solche Treffer zu machen“, sagte der Mörschieder Trainer. Dessen Team erarbeitete sich in der Folge die eine oder andere Halbchance, kassierte dann aber in der Schlussphase, als es vermehrt ins Risiko ging, noch das 0:2 nach einer Umschaltsituation. „Ich denke, einen Punkt hätten wir schon verdient gehabt“, bilanzierte Galle. Tore: 0:1 Emilio Becker (19.), 0:2 Elias Pfenning (80.).

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim - TuS Waldböckelheim 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Jan Scheib (7.), 1:1 Tim Wilhelm (16.), 1:2 Jan Scheib (36.), 1:3 Marian-Danial Tanasie (82.).

TSV Bockenau - TSG Planig 0:4 (0:2). Tore: Eray Öztürk (31., 45., 54., 60.).

SG Weinsheim - SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Felix Zimmermann (31.), 2:0 Joshua Weber (45.), 3:0 Philipp Bäder (77.).