Sieg auf der Finsterheck Marcel Schmidt lässt Nahbollenbach im Derby jubeln 24.11.2024, 20:18 Uhr

i Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (blaue Trikots, am Ball Martin Gert) verlor auf der heimischen Finsterheck gegen die Spvgg Nahbollenbach. Hähn Joachim

Die Spvgg Nahbollenbach hat sich etwas überraschend im Derby auf der Finsterheck beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein durchgesetzt und geht als Fünftletzter punktgleich mit dem SC Birkenfeld, der Viertletzter ist, in die Winterpause.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause schaffte es die Spvgg Nahbollenbach durch einen Sieg im Derby bei Blau-Weiss Idar-Oberstein doch noch über den Strich in der Fußball-Bezirksliga – wenn auch nur wegen der am Ende der Saison irrelevanten Tordifferenz.

