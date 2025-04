Spannende Kellerduelle gibt es auch am 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga: Da kämpfen beispielsweise Simmertal und Baumholder im direkten Vergleich gegen die Rote Laterne, da könnte Nahbollenbach in Guldental einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Lediglich Birkenfeld schlüpft aus dem Kreis-Birkenfeld-Kellertrio gegen Fürfeld in die Außenseiterrolle – hat aber aus dem Hinspiel eigentlich noch eine Rechnung offen.

VfL Simmertal – VfR Baumholder II (Sonntag, 15 Uhr). Die Brisanz des Duells liegt ohne Frage in der Tabellenkonstellation begründet: Die Gastgeber haben vor zwei Wochen und nach dem Baumholderer Sieg gegen Pfaffen-Schwabenheim die Rote Laterne übernommen und diese auch am vergangenen Wochenende behauptet, nachdem die Partie gegen Fürfeld auf den 19. April verschoben worden war. Das soll auch, so ist es zumindest der Wunsch von VfR-Coach Jan Eisenhut, nach dem Spiel am Sonntag so bleiben. „Das wird sicherlich ein hart umkämpftes Spiel, es geht um viel. Wer gewinnt, kann sich ein wenig rankämpfen, wer verliert, muss etwas abreißen lassen“, sagt Eisenhut. Der muss ausgerechnet in dem wichtigen Spiel mit Erik Lutz und Daniel Embacher auf zwei Leistungsträger verzichten. Ob es Unterstützung aus dem Verbandsligakader gibt, entscheidet sich kurzfristig. „Allerdings sind die personell derzeit auch gebeutelt“, sagt der Reserve-Coach.

SC Birkenfeld – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein (Sonntag, 15 Uhr, am Umweltcampus). Zuletzt hat der SCB zwei Partien in Folge gewonnen, in der Vorwoche ein wenig überraschend beim SC Idar-Oberstein II. „Das war wirklich überragend“, lobte Coach Pascal Geibel den Auftritt auch noch einige Tage später. Mittlerweile mache sich bemerkbar, dass die Viererkette um die beiden Innenverteidiger Moritz Nolde und Michael Bem eingespielt sei und dass Jan-Luca Willrich auf der linken Seite einen enormen Leistungssprung gemacht habe. „Es hat wirklich alles gepasst“, so Geibel, der hofft, dass es seiner Mannschaft gegen Fürfeld gelingt, eine ähnlich gute Leistung auf den Platz zu bringen, er sagt aber auch: „Das ist eins von noch zwei Bonusspielen.“ Das zweite ist das gegen Primus Winterbach. Im Hinspiel jedenfalls hatte der SCB kein Land gesehen, war mit 1:7 unter die Räder gekommen. „Danach gab es aber einen kleinen Turnaround und wir haben uns gefangen“, sagt der Trainer. Marco Rozycki und Christian Jahn sollten wieder dabei sein, zudem steht Tobias Jung zur Verfügung.

TSV Bockenau – SC Idar-Oberstein II (Sonntag, 15.15 Uhr). „Wir müssen uns die am vergangenen Wochenende gegen den SCB unnötig verlorenen Punkte wieder zurückholen.“ Die Gastgeber sind nach vier Niederlagen in Folge auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Der SC hat orthin fünf Punkte Vorsprung, könnte mit einem Sieg also einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Dazu müssen wir aber die richtige Disziplin an den Tag legen und zwar in der Spielvorbereitung und am Spieltag“, so Rodenbusch. Der Coach erwartet einen tief stehenden Gegner, der seiner Mannschaft vor allem durch eine intensive Zweikampfführung den Schneid abkaufen will. Wichtig sei es, mutig zu sein und ein hohes Maß an Spielfreude auf den Platz zu bringen. Dabei wird Rodenbusch auf Thomas Szöllösi verzichten müssen.

SG Guldenbachtal – Spvgg Nahbollenbach (sonntag, 15.15 Uhr). Minimal konnte die Spvgg nach dem vergangenen Wochenende und dem 5:0-Sieg gegen Bockenau durchatmen, steht aktuell über dem Strich – und könnte nun einen weiteren Schritt gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller machen. Was Coach Andy Forster optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass ihm vor allem im Spiel nach vorne wieder mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Mo Kouyate war am vergangenen Freitag von seiner Dienstreise zurückgekommen und direkt in die Startelf beordert waren. Eben weil dem Ziel Klassenerhalt alles untergeordnet wird. „Er hat ein Tor gemacht, eins vorbereitet und seine enorme Präsenz auf dem Platz gebracht“, lobt Forster den Angreifer. Auch Marius Kraft kämpft sich langsam wieder ran, kam zu einem 15-minütigen Einsatz, wird auch gegen Guldenbachtal wieder auf der Bank sitzen. Die Defensive stand zudem deutlich sicherer als in den Vorwochen. „Wir waren immer mit vier Mann hinter dem Ball, haben uns dadurch kaum in gefährliche Situationen gebracht“, so der Trainer, der genau das auch wieder gegen Guldenbachtal fordert. Dann aller Voraussicht nach mit der gleichen Startelf wie gegen Bockenau.

TuS Mörschied – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (Sonntag, 15.15 Uhr). Das Duell der beiden BIR-Mannschaften, die keine Abstiegssorgen haben. Ziele gibt es aber. Der TuS hat in diesem Kalenderjahr zum Beispiel erst ein Tor erzielt, beim 1:0 gegen Baumholder II. „Das ist natürlich viel zu dürftig“, sagt Spielertrainer Florian Galle. „Und wenn wir zu Hause Zählbares holen wollen, was klar unser Ziel ist, müssen wir auch Tore schießen.“ Die Personalsituation beim TuS hat sich verschlechtert. Loris Michels fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs länger aus, hinter Fabian Rosner und David Klos stehen aufgrund muskulärer Probleme, hinter Marvin Kunz aus beruflichen Gründen Fragezeichen.

Bei den Gästen wird Martin Gert aus beruflichen Gründen definitiv fehlen, zudem ist der Einsatz von Sven Danech (krank) fraglich. Unabhängig vom Personal hofft Spielertrainer Eugen Karpunov, dass seine Mannschaft den Spaß am Fußball, den Spaß am Miteinander wiederfindet – ohne dabei sonderlich optimistisch zu wirken. „Wir sind gerade in einem Loch, da gibt es für Optimismus wenig Anlass. Wir müssen uns da jetzt zusammen rauskämpfen“, sagt er und ergänzt: „Vielleicht ist es ein guter Anfang, wenn jeder auf die eigenen und nicht auf die Fehler seines Mitspielers schaut.“

Andy Baumgartner im Gipfeltreffen mit dem Tabellenführer

Im Mittelpunkt des Bezirksliga-Spieltags steht das Gipfeltreffen. Die SG Weinsheim mit ihrem Trainer Andy Baumgartner empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) als Zweiter der Tabelle Spitzenreiter SV Winterbach. Vier Punkte stehen die Gäste besser da und haben eine Partie weniger bestritten. Ein Sieg bei Baumgartners Weinsheimern könnte der entscheidende Schritt zum Titel und zum Aufstieg in die Landesdliga sein.