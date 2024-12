Baumholderer Trainerrochade Gedratis übernimmt für ein Spiel 05.12.2024, 12:49 Uhr

i Zurück zu seinem Meisterteam: Jonas Gedratis coacht am Sonntag aushilfsweise wieder die zweite Mannschaft des VfR Baumholder. Stefan Ding

Aller guten Dinge sind drei: Am Sonntag will der VfR Baumholder II unbedingt die Remiskönige aus Simmertal empfangen.

Den dritten Anlauf, um das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga auszutragen, nehmen der VfR Baumholder II und der VfL Simmertal am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Baumholder in Angriff.Die Partie hatte bereits in der Vorwoche stattfinden sollen, war dann aber aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig wieder abgesagt worden.

