Baumholder. Als Kay Hamm in seiner Brandrede nach der 1:11-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der TSG Planig indirekt seinen Rücktritt als Trainer des VfR Baumholder II angeboten hatte, war er nicht davon ausgegangen, dass es wirklich so weit kommen würde. Doch am Dienstagabend teilte ihm die Mannschaft mit, dass sie sein Angebot annehmen möchte.