SC Birkenfeld Birkenfelder Leon Korn schnürt Fünferpack beim 8:0-Sieg – SC Idar II kassiert in Überzahl spät den Ausgleich 20.10.2024, 20:34 Uhr

i Ziemlich viel Mühe hatte der TuS Mörschied (grüne Trikots), ehe der Sieg gegen die SG Guldenbachtal eingetütet war. Foto: Michael Greber Stefan Ding

Der SC Birkenfeld hat in der Fußball-Bezirksliga ein Ausrufezeichen gesetzt. 8:0 gewann das Team von Pascal Geibel gegen die SG Merxheim. Leon Korn schlug dabei gleich fünfmal zu. Der SC Idar-Oberstein II konnte derweil eine Überzahl nicht nutzen, um eine 3:2-Führung in Weinsheim bei Ex-SC-Coach Andy Baumgartner über die Zeit zu bringen. In der achten Nachspielminute schlug es doch noch zum 3:3 ein.



SC Birkenfeld – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 8:0 (2:0). „Das war ein Statement“, frohlockte Birkenfelds Coach Pascal Geibel nach dem Kantersieg, der dem Positivtrend der vergangenen Wochen erst einmal die Krone aufsetzt. Nachdem Birkenfeld in den ersten acht Saisonspielen zu so etwas wie der Schießbude der Liga geworden war, kassierte der SCB in den vergangenen fünf Partien gerade einmal vier Gegentreffer, zwei davon gegen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen