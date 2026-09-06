Zahlreiche Hinausstellungen beim Gastspiel des TuS Kirschweiler in Bergen und eine schwere Verletzung in Weierbach kennzeichneten den sechsten Spieltag in der B-Klasse Birkenfeld 1.
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Manche Teams haben schon sechs Spiele, die verlustpunktfreie und spielfreie Spvgg Teufelsfels dagegen erst drei Partien auf ihrem Konto. Das Tabellenbild der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ist zu Saisonbeginn extrem verzerrt. An der Spitze steht der VfL Weierbach, obwohl das Spiel gegen den SV Mittelreidenbach abgebrochen wurde.