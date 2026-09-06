Glücklicher SV Heimbach Dreckiger Sieg macht die Kerb noch schöner Verena Müller-Baltes 06.09.2026, 22:44 Uhr

i So viel Platz zur Ballannahme hatte der TuS Oberbrombach (grüne Hosen) im Spitzenspiel nur selten. Der SV Gimbweiler war ansonsten eng am Gegenspieler und gewann deutlich mit 7:2. Joachim Hähn

Meist ist der erste Saisonsieg nach langer Durststrecke eine zähe und knappe Angelegenheit. Der SV Nohen aber landete nach vier Niederlagen seinen ersten Dreier und feierte dabei einen 4:0-Erfolg beim noch punktlosen FC Achtelsbach.

Das Gipfeltreffen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 endete deutlicher, als das viele im Vorfeld erwartet hatten. Der SV Gimbweiler gewann beim zuvor verlustpunktfreien TuS Oberbrombach mit 7:2 und verteidigte die Tabellenführung. Am anderen Ende des Tableaus sicherte sich der SV Nohen im fünften Anlauf die ersten Punkte der Saison, mit 4:0 fiel der Knotenplatzer sogar deutlich aus.







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