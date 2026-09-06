Glücklicher SV Heimbach
Dreckiger Sieg macht die Kerb noch schöner
So viel Platz zur Ballannahme hatte der TuS Oberbrombach (grüne Hosen) im Spitzenspiel nur selten. Der SV Gimbweiler war ansonst
So viel Platz zur Ballannahme hatte der TuS Oberbrombach (grüne Hosen) im Spitzenspiel nur selten. Der SV Gimbweiler war ansonsten eng am Gegenspieler und gewann deutlich mit 7:2.
Joachim Hähn

Meist ist der erste Saisonsieg nach langer Durststrecke eine zähe und knappe Angelegenheit. Der SV Nohen aber landete nach vier Niederlagen seinen ersten Dreier und feierte dabei einen 4:0-Erfolg beim noch punktlosen FC Achtelsbach.

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Das Gipfeltreffen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 endete deutlicher, als das viele im Vorfeld erwartet hatten. Der SV Gimbweiler gewann beim zuvor verlustpunktfreien TuS Oberbrombach mit 7:2 und verteidigte die Tabellenführung. Am anderen Ende des Tableaus sicherte sich der SV Nohen im fünften Anlauf die ersten Punkte der Saison, mit 4:0 fiel der Knotenplatzer sogar deutlich aus.
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