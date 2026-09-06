Es gibt nichts im Fußball, was es nicht gibt. Eine ungewöhnliche Szene und Konstellation bringt den 6:3-Sieg des Bollenbacher SV über den ASV Langweiler ins Wanken.
Lesezeit 5 Minuten
Obwohl sie weiterhin in gleicher Reihenfolge die ersten drei Plätze des Klassements belegen, mussten die Top drei allesamt Niederlagen hinnehmen. Für Tabellenführer SV Medard (0:1 bei der Spvgg Wildenburg) und die SG Niederhambach/Schwollen (1:2 gegen den FC Brücken) waren es sogar die ersten Punktverluste der Saison.