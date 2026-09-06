Langweiler kündigt Protest an
Sechs Joker: BSV bangt nach Wechselfehler um Dreier
Der Moment des Spiels in Niederhambach: Der Brückener Robin Klos (links) wird für den 2:1-Siegtreffer gefeiert. Der Niederhambac
Der Moment des Spiels in Niederhambach: Der Brückener Robin Klos (links) wird für den 2:1-Siegtreffer gefeiert. Der Niederhambacher Torwart Joris Becker ist fassungslos. Sein Team kassierte die erste Saisonniederlage.
Stefan Ding

Es gibt nichts im Fußball, was es nicht gibt. Eine ungewöhnliche Szene und Konstellation bringt den 6:3-Sieg des Bollenbacher SV über den ASV Langweiler ins Wanken. 

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Obwohl sie weiterhin in gleicher Reihenfolge die ersten drei Plätze des Klassements belegen, mussten die Top drei allesamt Niederlagen hinnehmen. Für Tabellenführer SV Medard (0:1 bei der Spvgg Wildenburg) und die SG Niederhambach/Schwollen (1:2 gegen den FC Brücken) waren es sogar die ersten Punktverluste der Saison.
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