Der Südwesten hat im überkreislichen Fußball vorgelegt – das Rheinland zieht am kommenden Wochenende nach. Die Pflichtspielrunde ist offiziell eröffnet. Unsere Sportreporter geben einen Überblick über die Saisonstarts aus dem Podcast-Studio.

Wir sind wieder voll drin im Pflichtspielbetrieb! Endlich rollt wieder der Ball – und die Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet kämpfen wieder um Punkte. Der Südwesten hat mit dem ersten Spieltag den Anfang gemacht. Auch die Zweitliga-Frauen der SG 99 Andernach sowie die Männer in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben den ersten Spieltag absolviert. In der neuen Episode unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ nehmen die Sportreporter Jona Heck und Moritz Hannappel die Hörer mit auf die Reise durch die unterschiedlichen Ligen.

Großen Gesprächsstoff lieferte freilich das Duell in der Verbandsliga Südwest zwischen Aufsteiger VfR Baumholder und Oberliga-Absteiger SC Idar-Oberstein. In Baumholder waren nicht nur 1300 Interessierte zugegen. Nein, das Ergebnis führte auch zum ersten Trainer-Rücktritt der Saison. Marco Reich ist nicht mehr länger Trainer beim SC Idar. Über die Abfolge der Ereignisse, die Gründe sowie die möglichen Nachfolger berichtet Sportreporter Sascha Nicolay in einer Sprachnachricht.

i Daniel Bohl (Bildmitte am Ball) erzielte für den FC Emmelshausen-Karbach einen Treffer beim Heimsieg gegen die Eisbachtaler Sportfreunde (in Rot). Wie es in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weitergeht, hören die Interessierten in der neuen „SpoRZfreunde“-Folge. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Darüber hinaus blicken die „SpoRZfreunde“ Moritz Hannappel und Jona Heck auch auf den vergangenen Oberliga-Spieltag und informieren über das kommende Wochenende. Dann rollt auch in den Ligen im Rheinland der Ball. Wer sind die Favoriten in der Rheinlandliga, Bezirksliga Mitte sowie Bezirksliga Ost? Wer kann überraschen? Und was ergab die Auslosung der zweiten Rheinlandpokal-Runde? In der neuen Folge bekommen die Hörer einen Überblick serviert.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!