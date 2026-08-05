Sportvorstand bezieht Stellung Wer könnte Marco Reichs Nachfolge antreten? Sascha Nicolay 05.08.2026, 11:54 Uhr

i Christian Henn (links) und Stephan Holländer tragen am Samstag im Heimspiel geegen den FV Dudenhofen die Verantwortung beim SC Idar-Oberstein. Stefan Ding

Nach Marco Reichs Rücktritt geistern einige Namen durch den Fußball-Orbit. Doch vorläufig sind sie reine Spekulation. Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar, macht das klar, bezieht aber auch Stellung.

Marco Reich ist am vergangenen Wochenende von seinem Amt als Cheftrainer des SC Idar-Oberstein zurückgetreten. Seither wird natürlich spekuliert, wer seine Nachfolge antreten könnte. „Wir sind am Sondieren“, hat Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein gesagt und dabei erklärt: „Wir überlegen natürlich auch, wer könnte es machen.







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