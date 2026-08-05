Nach Marco Reichs Rücktritt geistern einige Namen durch den Fußball-Orbit. Doch vorläufig sind sie reine Spekulation. Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar, macht das klar, bezieht aber auch Stellung.
Lesezeit 3 Minuten
Marco Reich ist am vergangenen Wochenende von seinem Amt als Cheftrainer des SC Idar-Oberstein zurückgetreten. Seither wird natürlich spekuliert, wer seine Nachfolge antreten könnte. „Wir sind am Sondieren“, hat Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein gesagt und dabei erklärt: „Wir überlegen natürlich auch, wer könnte es machen.