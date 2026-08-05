Sportvorstand bezieht Stellung
Wer könnte Marco Reichs Nachfolge antreten?
Christian Henn (links) und Stephan Holländer tragen am Samstag im Heimspiel geegen den FV Dudenhofen die Verantwortung beim SC I
Christian Henn (links) und Stephan Holländer tragen am Samstag im Heimspiel geegen den FV Dudenhofen die Verantwortung beim SC Idar-Oberstein.
Stefan Ding

Nach Marco Reichs Rücktritt geistern einige Namen durch den Fußball-Orbit. Doch vorläufig sind sie reine Spekulation. Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar, macht das klar, bezieht aber auch Stellung.

Lesezeit 3 Minuten
Marco Reich ist am vergangenen Wochenende von seinem Amt als Cheftrainer des SC Idar-Oberstein zurückgetreten. Seither wird natürlich spekuliert, wer seine Nachfolge antreten könnte. „Wir sind am Sondieren“, hat Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein gesagt und dabei erklärt: „Wir überlegen natürlich auch, wer könnte es machen.
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