Plus Kaifenheim

Kreispokal 2: Sohren II kann beim 2:0-Finalsieg nachlegen, Weiler II wegen Mallorca nicht

Von Sina Ternis

i Mit der zweiten Mannschaft hatten die Sohrener allen Grund zum Jubeln: Die SG-Zweite gewann das C-Klassen-Duell im Finale des Kreispokals 2 gegen den SC Weiler II in Kaifenheim mit 2:0. Foto: Sina Ternis

Dass am Ende beide Teams dem Gegner applaudierten, stand ein wenig sinnbildlich für das absolut faire Finale im Kreispokal 2 des Fußballkreises Hunsrück/Mosel. Das konnte die SG Sohren/Büchenbeuren II (Tabellendritter Kreisliga C 18 ) gegen den SC Weiler II (Achter Kreisliga C 13) mit 2:0 (0:0) für sich entscheiden – und damit in Kaifenheim den ersten Pokal des Nachmittags in die Höhe recken.