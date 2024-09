Plus Idar-Oberstein Erneut gegen den SV Gonsenheim: Gelingt SC Idar ein Coup im Pokal? Von Sina Ternis i Die Spieler des SC Idar-Oberstein diskutieren während der Heimniederlage gegen den FV Eppelborn, was sie besser machen können. Vielleicht finden die Akteure um Taktgeber Malik Yerima (Zweiter von links) ja auch ein Rezept, um den SV Gonsenheim im Verbandspokal zu knacken. Foto: Joachim Hähn „Wir müssen es nehmen, wie es kommt.“ Das sagt Tomasz Kakala, Coach des SC Idar-Oberstein, über die anstehende englische Woche: Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt sein Team im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals den Oberligakonkurrenten SV Gonsenheim. Lesezeit: 2 Minuten

Gonsenheim, da war doch erst was? Genau: Es ist gerade einmal eineinhalb Wochen her, da war es im Ligaalltag zu dieser Begegnung gekommen. Im Mainzer Stadtteil hatte die Kakala-Elf dem aktuellen Tabellenvierten mit einer engagierten Defensivleistung ein 0:0 abgetrotzt. Danach gab es allerdings die Ernüchterung in Form einer 1:2-Heimschlappe gegen ...