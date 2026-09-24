Handbremse soll gelöst werden Zwölf-Tore-FKP ist zu Gast bei Rot-Weiss Koblenz Sina Ternis 24.09.2026, 14:00 Uhr

i Gegen den Ahrweiler BC (rote Trikots) fehlten Phil Thieltges (links) und Zavier Ghebrezghi und ihrem FC Rot-Weiss Koblenz die nötigen Prozente, um Zählbares mitzunehmen. Das soll am Samstag gegen den FK Pirmasens anders werden. Martin Gausmann

Für den FC Rot-Weiss Koblenz endete am vergangenen Wochenende ausgerechnet beim bis dato sieglosen ABC eine Ungeschlagen-Serie, der FK Pirmasens hat gerade eine durchaus beeindruckende Serie gestartet. Am Samstag kommt’s zum direkten Oberliga-Duell.

Statt Rang zwei oder drei ist es Platz acht in der Tabelle der Fußball-Oberliga für den FC Rot-Weiss Koblenz. Der hatte nämlich sein Auswärtsspiel beim Ahrweiler BC am vergangenen Freitag doch überraschend mit 1:2 verloren. Für die Gastgeber war es der erste Saisonsieg, für Rot-Weiss die erste Niederlage nach einer Serie von sieben Ungeschlagen-Spielen.







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