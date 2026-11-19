Es dürfte eine der schwersten Aufgaben der noch verbleibenden 17 Partien für den Oberligisten Ahrweiler BC werden. Der gastiert am Samstag beim Tabellenführer TSV Schott Mainz. Im Hinspiel gab es daheim beim 0:3 die bislang höchste Saisonniederlage.
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Der Übergang von der Hin- in die Rückrunde der Fußball-Oberliga macht’s möglich: Der Ahrweiler BC tritt am Samstag (14 Uhr) binnen einer Woche seine zweite Tour in die Landeshauptstadt an. Nach dem SV Gonsenheim wartet da dieses Mal kein Geringerer als der Tabellenführer TSV Schott Mainz, der seine Spiele auf dem Kunstrasenplatz Auf der Langen Lein in Mombach austrägt – und dort das jüngste Heimspiel, vor einer Minuskulisse von 50 Zuschauern ...