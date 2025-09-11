Ein Sieg im Pokal, ein Sieg in der Meisterschaft – waren das die Befreiungsschläge für den Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz? Der FC wird am Wochenende jedenfalls deutlich mehr gefordert sein, will er die Frage mit einem Ja beantworten.

„Da, wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an.“ Das antwortet Fatih Cift auf die Frage, ob er glaubt, dass der 6:3-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen den SC Idar-Oberstein ein Knotenlöser gewesen sein könnte. Für den Viertletzten der Fußball-Oberliga war es der erste Sieg – und der war vor allem aufgrund einer ordentlichen zweiten Halbzeit verdient.

Allerdings weiß Cift, hier spielt also die Glaubensdimension keine Rolle, dass am Samstag (14 Uhr) beim Gastspiel beim SV Auersmacher noch einmal eine ganz andere, größere Herausforderung auf seine Mannschaft zukommt. Die Gastgeber, die in der Vorsaison bis zum Schluss um den Klassenerhalt spielten, haben bereits neun Punkte auf dem Konto und die alle zu Hause gesammelt. „Dieses Phänomen, dass Teams besonders heimstark sind, hat man immer wieder und das trifft auch auf Auersmacher zu“, so Cift.

Pokal und Partie gegen Idar-Oberstein dienen nur bedingt als Gratmesser

In der Vorsaison gewann seine Mannschaft zwar zweimal, allerdings fand die Partie im Saarland auf Kunstrasen statt. Dieses Mal wechselt der SV auf den relativ engen Rasen – und hat da, wie erwähnt, bereits unter Beweis gestellt, dass er eine Macht ist. Kam Auersmacher in der Vorsaison noch vorwiegend über das Kollektiv, über eine gesunde Zweikampfhärte, hat Cift unter dem neuen Trainer Heiko Wilhelm auch eine bessere Spielanlage ausgemacht.

Doch für Rot-Weiss wird es erst einmal darum gehen, die eigenen Leistungen im Blick zu haben. Weder das Spiel gegen Idar-Oberstein noch der 4:0-Sieg unter der Woche im Rheinlandpokal beim A-Ligisten FC Plaidt sieht der Coach da als wirklichen Gratmesser. Immerhin: „Die Spieler konnten sich durch einzelne Aktionen Selbstvertrauen holen.“ Im Pokal auch die, die in den Meisterschaftsspielen noch nicht so recht zum Zug gekommen waren.

Yeboah bekommt ein gutes Zwischenzeugnis, braucht aber noch mehr Konstanz

Wie die Anfangsformation am Samstag im Saarland aussehen wird, das hält sich der Trainer noch offen. Ohne Frage hatten sich die Einwechselspieler Melchisedec Yeboah, der nach einer halben Stunde für den angeschlagenen Ryo Iwata gekommen war, sowie Mohammed Maroc, den Cift ebenfalls noch vor der Pause gebracht hatte, mit starken Leistungen angeboten. Allerdings erwartet er nicht 45 bis 75 gute Minuten, sondern eine konstant gute Leistung – und das hatte ihm bei Yeboah noch gefehlt, um zu einem dauerhaften Startelfkandidaten zu werden. Dass der Mittelfeldspieler das Zeug dazu hat, das weiß sein Trainer. „Am Ende entscheiden dann auch die Trainingsleistungen, ob er von Beginn an spielt.“

Iwata, der für Yeboah vom Feld ist, wäre auch wieder einsatzbereit. Abgesehen von den beiden Langzeitverletzten Daniel Ndouop und Joel Cartus, die schon bald wieder zu einer Option werden könnten, hat Cift damit alle Mann an Bord. Parallel zum Ligaalltag hält die Suche nach einem Stürmer weiter an. Allerdings will sich der Trainer selbst damit nicht mehr allzu intensiv beschäftigen, „ich habe mich nämlich schon genug darüber geärgert“, und lieber den Fokus auf die Spieler legen, die er hat. Und die sollen im Idealfall Zählbares aus dem Saarland mitnehmen.