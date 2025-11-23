2:0 bei Schlusslicht Eppelborn Zwei Sabani-Tore: Cosmos löst Pflichtaufgabe souverän 23.11.2025, 10:34 Uhr

i Im Vorfeld der Partie beim Tabellenletzten FV Eppelborn war Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal als Mahner aufgetreten, wollte vor allem defensiv gut stehen. Das gelang beim 2:0-Sieg. Jörg Niebergall

Jetzt können sich die Fußballer des FC Cosmos Koblenz voll und ganz auf das Highlightspiel am Mittwoch gegen Eintracht Trier konzentrieren – denn die Partie beim Tabellenletzten Eppelborn wurde souverän gewonnen.

Pflichtaufgabe mit Souveränität in der Defensive, aber nicht mit der nötigen Entschlossenheit in der Offensive erfüllt. So lässt sich die Auswärtsfahrt des FC Cosmos Koblenz zum Tabellenletzten der Fußball-Oberliga, dem FV Eppelborn, wohl am treffendsten zusammenfassen.







