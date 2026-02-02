Testspielreigen geht weiter
Zwei Oberliga-Rheinlandliga-Duelle am Mittwochabend
Selim Denguezli, in der vergangenen Spielzeit noch in Diensten des FC Karbach, kehrt am Mittwochabend in anderer Funktion zurück: Als Trainer des TuS Kirchberg. Die Partie auf dem Quintinsberg wird um 19.45 Uhr angepfiffen.
Gleich zu zwei Vergleichen zwischen Oberliga und Rheinlandliga kommt es am Mittwochabend. Anschließend geht das große Testen weiter – am Samstag sind dann fast alle Mannschaften im Einsatz, der härteste Brocken wartet da auf den FV Engers. 

Der Testspielreigen in der Oberliga und Rheinlandliga geht auch in dieser Woche weiter. Wir haben alle Tests zusammengefasst.OberligaBereits am Mittwoch, 4. Februar, kommt es zu zwei Oberliga-Rheinlandliga-Vergleichen: In Nentershausen empfangen die Sportfreunde Eisbachtal um 19.

