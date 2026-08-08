Koblenzer gewinnen 4:2 Zwei Kouentchi-Tore: Rot-Weiss siegt in Mechtersheim Sina Ternis 08.08.2026, 21:11 Uhr

i Fatih Cift (links) durfte den ersten Dreier der noch jungen Oberligasaison für seinen FC Rot-Weiss Koblenz bejubeln. In Mechtersheim gab es einen 4:2-Sieg. Wolfgang Heil

Rot-Weiss Koblenz hat den ersten Sieg der noch jungen Oberligasaison eingefahren. Bei Aufsteiger TuS Mechtersheim gab es ein 4:2 für die Elf von Fatih Cift, die in den entscheidenden Phasen auch das Quäntchen Glück hatte.

Die Stimmung im Bus war ohne Frage gut, als der FC Rot-Weiss Koblenz die Heimreise aus Mechtersheim antrat, denn die Rot-Weissen taten es mit dem ersten Dreier im Gepäck, besiegten den Oberliga-Aufsteiger und Gastgeber TuS „ein bisschen glücklich, aber auch verdient“, wie es Coach Fatih Cift zusammenfasste, mit 4:2 (1:1).







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