Trainer muss gehen Wormatia Worms trennt sich von Ddaou und Ay Sina Ternis 17.04.2026, 17:08 Uhr

i Anouar Ddaou, der erst im Sommer vom SV Gonsenheim zu Wormatia Worms gewechselt war, musste seinen Hut nehmen. Der Coach wurde zusammen mit dem sportlichen Leiter Aydin Ay freigestellt. Bernd Eßling

Ausgerechnet nach der Niederlage gegen seinen Ex-Verein SV Gonsenheim war Schluss: Der Coach von Wormatia Worms, Anouar Ddaou, musste beim Traditionsverein genauso den Hut nehmen wie der sportliche Leiter Aydin Ay.

In der Fußball-Oberliga gab’s die dritte Trainertrennung dieses Jahres. Nachdem die bei Manuel Moral Fuster beim Cosmos Koblenz dem Vernehmen nach einvernehmlich über die Bühne und Marco Laping beim FC Arminia Ludwigshafen aus freien Stücken gegangen war, hat man sich beim VfR Wormatia Worms mit sofortiger Wirkung von Trainer Anouar Ddaou und dem sportlichen Leiter Aydin Ay getrennt.







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