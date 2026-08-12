Neue Besen kehren gut? Im Fall von Artur Lemm scheint das so zu sein. Der 51-Jährige hat den Traditionsverein VfR Wormatia Worms im Sommer übernommen – und der Mannschaft offensichtlich schon seinen Stempel aufgedrückt.
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Spätestens mit dem 4:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FK Pirmasens hat der VfR Wormatia Worms ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Coach Artur Lemm ist nach zwei Spieltagen und besagtem 4:0 sowie einem 4:1 am ersten Spieltag gegen Rot-Weiss Koblenz Tabellenführer der Fußball-Oberliga.