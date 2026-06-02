Wachrütteln statt nachtreten
Wörsdörfers Abschied: Wehmut gepaart mit Rationalität 
Zeit zu gehen für Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörder - und der Ex-Profi ging mit dem Klassenerhalt und aus seiner Sicht im
Zeit zu gehen für Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörder - und der Ex-Profi ging mit dem Klassenerhalt und aus seiner Sicht im richtigen Moment. Auch wenn es wehtut.
René Weiss

Drei Jahre lenkte Thorsten Wörsdörfer die Geschicke bei den Sportfreunden Eisbachtal, jetzt ist für den Ex-Profi Schluss. Der weiß, dass er „meine Jungs“ vermissen wird, er weiß aber auch, dass es der richtige Zeitpunkt zum Gehen war.

Lesezeit 3 Minuten
Thorsten Wörsdörfer ist ein emotionaler Mensch, das führte in der Vergangenheit durchaus auch mal zu dem einen oder anderen Wutausbruch, zu einem Giftpfeil in Richtung der Schiedsrichter, aber es führte vor allem dazu, dass er in den drei Jahren bei den Sportfreunden Eisbachtal eine sehr enge Bindung zu seinen Spielern aufgebaut hat, dass er all’ sein Herzblut in das Projekt „Eisbären“ gesteckt hat.

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