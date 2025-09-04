Manchmal muss man zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, um den Erfolg heraufzubeschwören. Das hat auch Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer vor dem wichtigen Oberliga-Heimspiel gegen den FV Dudenhofen getan.

Auch wenn Thorsten Wörsdörfer den 7:1-Sieg im Pokalspiel gegen den Bezirksligisten SG Ahrbach nicht sonderlich hochhängen wollte („Da geht es nur darum, eine Runde weiterzukommen“), könnte sich das deutliche Ergebnis doch positiv aufs Selbstvertrauen seiner Sportfreunde Eisbachtal ausgewirkt haben. Denn die mussten zuletzt in der Fußball-Oberliga drei durchaus schmerzhafte Niederlagen hinnehmen und stehen mit vier Punkten nach vier Spielen im Tabellenkeller. Da findet sich auch die Mannschaft wieder, die am kommenden Samstag (16 Uhr) in Nentershausen zu Gast ist: Aufsteiger FV Dudenhofen.

Der FV startete mit einem 4:3-Sieg bei Hertha Wiesbach in die Saison – und kassierte anschließend in der Liga vier Niederlagen in Folge. Parallelen gibt es auch im Pokal, denn da gewann der Südwest-Verein mit 5:3 beim Verbandsligisten TuS Steinbach, schoss damit in einem Spiel halb so viele Tore wie zuvor in fünf Ligapartien. Denn das scheint ein Manko der pfälzischen Mannschaft zu sein: die Torausbeute. Nur sechsmal traf der FV bislang.

„Wenn wir das auch in den drei Begegnungen zuletzt aufs Feld gebracht hätten, dann hätten wir kein Spiel verloren.“

Eisbachtals Thorsten Wörsdörfer erinnert sich noch gerne an die Partie gegen Idar-Oberstein

„Dennoch erwarte ich eine Mannschaft, die sich die Aufstiegseuphorie noch ein Stück weit bewahrt hat und die sich gegen uns auch etwas ausrechnet“, so Wörsdörfer. Für den Eisbären-Coach zählt allerdings gegen einen direkten Konkurrenten auch nur ein Sieg. Er erinnert nur zu gerne an die Spiele in Diefflen (3:3) und vor allem an den 5:0-Sieg zu Hause gegen Idar-Oberstein. „Wenn wir das auch in den drei Begegnungen zuletzt aufs Feld gebracht hätten, dann hätten wir kein Spiel verloren.“

Konjunktiv also. Die Realität sieht anders aus. Nämlich so, dass es bei den Sportfreunden sowohl vorne als auch hinten zu viele Unzulänglichkeiten gab. Individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten, Großchancen, die liegen gelassen wurden. „Es sind in einer Partie oft zwei, drei spielentscheidende Szenen und die sind zuletzt alle gegen uns gelaufen“, hadert Wörsdörfer mit dem Glück. „Andere kriegen von uns den Ball in den Fuß gespielt, umgekehrt passiert das nicht.“

Dass es kein guter Ratgeber ist, auf das Glück zu hoffen, weiß der erfahrene Coach auch. Der hofft vielmehr darauf, dass seine Mannschaft wieder mutiger wird, wieder mehr Selbstvertrauen tankt – hier könnte dem Pokalspiel dann eben doch eine Rolle zukommen – und sich für das Engagement belohnt. Wörsdörfer weiß genau, dass sein junges Team Woche für Woche an die Grenze, vielleicht sogar darüber hinausgehen muss. Wegen der Jugendlichkeit, aber auch wegen der dünnen Spielerdecke.

Jerome Zey fällt länger aus, Fragezeichen hinter Jonas Kahles

14 Feldspieler stehen ihm wohl für das Heimspiel in Dudenhofen zur Verfügung. Da sind einerseits die vielen Langzeitverletzten, die in diesem Jahr nicht mehr zurückkommen werden, da sind Spieler wie Jerome Zey, der mit einem Patellaspitzensyndrom im Knie definitiv ausfallen wird, und Jonas Kahles, hinter dem noch ein großes Fragezeichen steht. „Ich war schon auf dem Blasiusberg, um dort eine Kerze anzuzünden. Man muss als Trainer schließlich zu allen Mitteln greifen“, sagt Wörsdörfer mit einem Lachen. Den Humor, den hat er sich definitiv bewahrt, der ist wichtig. Seinem Team jedenfalls wirft er nichts vor, weiß selbst um die Situation. „Uns war schon im Vorfeld klar, dass das ein ganz besonders hartes Jahr werden wird. Während andere für die Auswechselspieler eine dritte Bank hinstellen müssen, reicht uns eine, wir müssen mit Blick auf die Positionen improvisieren, müssen Umstellungen vornehmen.“

Und genau deswegen sei es wichtig, dass alle zusammenhalten, dass sich jeder nach Kräften wehrt. Denn dass die Mannschaft an einem guten Tag in der Lage ist, (fast) jeden zu schlagen, das hat sie bereits unter Beweis gestellt.