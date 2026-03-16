Nachfolger steht schon fest Wörsdörfer und Meuer hören im Sommer bei Eisbachtal auf Sina Ternis 16.03.2026, 19:00 Uhr

i Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer wird im Sommer sein Traineramt nach dann drei Jahren niederlegen. Bis dahin will er alles dafür tun, dass die Mannschaft in der Oberliga bleibt. Andreas Egenolf

Im Sommer ist Schluss: Sowohl Thorsten Wörsdörfer als auch David Meuer legen ihr Amt bei den Sportfreunden Eisbachtal nieder, im Idealfall mit dem Klassenerhalt. Der Nachfolger steht bereits fest und ist bei den Eisbären kein Unbekannter.

Hat man Thorsten Wörsdörfer in den vergangenen Wochen nach einer Zusage für die kommende Saison bei den Sportfreunden Eisbachtal gefragt, war der Coach des Fußball-Oberligisten immer darum bemüht, das Thema schnell zu wechseln, den Fokus auf die sportliche Situation und den Abstiegskampf zu lenken.







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