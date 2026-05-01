Nach dem 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Oberliga-Schlusslicht Eppelborn gastieren die Sportfreunde Eisbachtal am Samstag bei Wormatia Worms – und da muss laut Coach Thorsten Wörsdörfer eine Leistungssteigerung her.
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Obwohl die Sportfreunde Eisbachtal weiterhin Dritter in der Rückrundentabelle der Fußball-Oberliga sind, sind sie noch weit davon entfernt, den Klassenerhalt eingetütet zu haben. Das spricht gegen die Hinrunde der Mannschaft von Thorsten Wörsdörfer, es spricht aber auch für die Ausgeglichenheit der Liga.