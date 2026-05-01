Eisbachtal bei Wormatia Wörsdörfer: Solche Fehler werden in Worms bestraft Sina Ternis 01.05.2026, 10:51 Uhr

i Die Freude war groß bei Jonah Arnolds und seinen Sportfreunden Eisbachtal: Die Partie wurde mit 5:0 gewonnen, Arnolds hatte einen Doppelpack geschnürt. Doch nun wartet in Worms eine ungleich schwerere Aufgabe. Andreas Hergenhahn

Nach dem 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Oberliga-Schlusslicht Eppelborn gastieren die Sportfreunde Eisbachtal am Samstag bei Wormatia Worms – und da muss laut Coach Thorsten Wörsdörfer eine Leistungssteigerung her.

Obwohl die Sportfreunde Eisbachtal weiterhin Dritter in der Rückrundentabelle der Fußball-Oberliga sind, sind sie noch weit davon entfernt, den Klassenerhalt eingetütet zu haben. Das spricht gegen die Hinrunde der Mannschaft von Thorsten Wörsdörfer, es spricht aber auch für die Ausgeglichenheit der Liga.







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