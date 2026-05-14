Eisbachtal bei FCK, Jung geht Wörsdörfer mit optimistischer Rechnung im Abstiegskampf Sina Ternis 14.05.2026, 10:00 Uhr

i Matti Jung verlässt die Sportfreunde Eisbachtal zum Saisonende und wird sich dem Hessenligisten FSV Fernwald anschließen. Andreas Egenolf

1. FC Kaiserslautern II, FC Cosmos Koblenz, FK Pirmasens so heißen die Gegner der Sportfreunde Eisbachtal. Trainer Thorsten Wörsdörfer hofft darauf, dass drei Punkte für den Klassenerhalt reichen. Einen vierten Bonuspunkt haben die Eisbären schon.

Dass die Rechenspielchen mit zunehmender Saisondauer zunehmen, das hatte Thorsten Wörsdörfer schon in der Vorwoche zu Protokoll gegeben – „und es trifft jetzt noch mal mehr zu“, sagt der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal vor dem Auswärtsspiel seiner Fußballer am Samstag (16 Uhr) beim fast aufgestiegenen Oberliga-Tabellenführer 1.







Artikel teilen

Artikel teilen