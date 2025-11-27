Eisbachtaler Kellerduell Wörsdörfer hält vor Idar-Spiel zur Selbstreflexion an Sina Ternis 27.11.2025, 17:28 Uhr

i Gleich fünffach Grund zum Jubeln gab es für die Sportfreunde Eisbachtal im Hinspiel gegen den SC Idar-Oberstein. Es war eines von zwei Spielen, in denen die Sportfreunde bislang dreifach punkteten. Klappt das auch am Samstag im Rückspiel? Andreas Hergenhahn

Wieder haben die Sportfreunde Eisbachtal ein Kellerduell vor der Brust, wieder wollen sie die Chance nutzen, näher an die Nichtabstiegsplätze heranzukommen. Allerdings reisen die Eisbären mit dezimiertem Kader nach Idar-Oberstein.

An das Hinspiel gegen den SC Idar-Oberstein denkt Thorsten Wörsdörfer gerne zurück. Das nämlich gewannen seine Sportfreunde Eisbachtal zu Hause klar mit 5:0, zeigten sicherlich eine ihrer besten Saisonleistungen. Es war also ein durchaus verheißungsvoller Start in die Fußball-Oberliga-Saison, den die „Eisbären“ mit einem 3:3 in Diefflen und ebenjenem 5:0 hinlegten.







