Eisbären empfangen Rote Teufel Wörsdörfer: Beispiel nehmen an Champions-League-Teams 30.10.2025, 11:00 Uhr

i Eisbachtals Defensivakteur Matti Jung hatte beim 1:1 gegen Rot-Weiss Koblenz wegen eines Handspiels Gelb-Rot gesehen und wird seinem Team beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II fehlen. Andreas Egenolf

Auf dem Papier sind die Voraussetzungen sicher ungleich, wenn am Samstag der Oberliga-Vorletzte Sportfreunde Eisbachtal den seit neun Spielen ungeschlagenen Tabellendritten 1. FCK II empfängt. Doch der Trainer hat einen Profitipp: einfach spielen.

Manchmal liegt die Lösung in der Einfachheit. Das weiß der ehemalige Fußball-Profi Thorsten Wörsdörfer nicht erst seit dem Oberligaspiel seiner Mannschaft bei Rot-Weiss Koblenz, das predigt er seinen Sportfreunden Eisbachtal schon viel länger – und auch vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellendritten 1.







Artikel teilen

Artikel teilen