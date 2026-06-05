Geldregen durch Duverger 
WM: Cosmos darf sich auf hohe FIFA-Zahlungen freuen
In insgesamt 22 Ligaspielen stand Josué Duverger für den FC Cosmos Koblenz zwischen den Pfosten. Aktuell weilt er mit der haitis
In insgesamt 22 Ligaspielen stand Josué Duverger für den FC Cosmos Koblenz zwischen den Pfosten. Aktuell weilt er mit der haitischen Nationalmannschaft bei der WM. Ob er über die Saison hinaus bleibt, ist noch ungewiss, gewiss ist indes, dass sich Duvergers WM-Trip auch für die Cosmonauten finanziell lohnt.
Jörg Niebergall

Der Hype ist derzeit groß rund um den FC Cosmos Koblenz und WM-Fahrer Josué Duverger. Und das zahlt sich für den Oberligisten gleich doppelt aus: durch großes Medieninteresse und einen Geldsegen. Unterdessen gibt’s auch einen Neuen. 

Lesezeit 2 Minuten
Bleibt er oder bleibt er nicht? Das ist die Frage, die sich die Verantwortlichen des FC Cosmos Koblenz dieser Tage mit Blick auf ihrem WM-Fahrer Josué Duverger stellen müssen. Der Keeper weilt derzeit mit der haitianischen Fußballnationalmannschaft in den USA, ist dort auf dem Papier hinter Johny Placide und Alexandre Pierre der dritte Torwart, dürfte sich aber allein durch das große mediale Interesse in den Fokus anderer Klubs spielen.

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