Gelingt Kunststück erneut?
Wittlichs Kasal warnt vor dem Start beim 0:5-Verlierer
Die Anspannung ist ohne Frage da bei Wittlichs Coach Emre Yusuf Kasal, denn dem könnte mit dem SV Rot-Weiss Wittlich am Sonntag
Die Anspannung ist ohne Frage da bei Wittlichs Coach Emre Yusuf Kasal, denn dem könnte mit dem SV Rot-Weiss Wittlich am Sonntag der zweite Oberligaaufstieg binnen eines Jahres gelingen. Doch zunächst geht es für seine Mannschaft am Mittwoch nach Jägersburg.
Jörg Niebergall

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steigt auch der Rheinlandvertreter SV Rot-Weiss Wittlich in die Relegation zur Oberliga ein. Zunächst geht’s ins saarländische Jägersburg, ehe am Sonntag voraussichtlich das Endspiel daheim gegen Zeiskam ansteht.

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Natürlich hatte Yusuf Emre Kasal am vergangenen Samstag den Weg ins rheinhessische Zeiskam auf sich genommen, schließlich war das eine gute und zugleich auch die einzige Gelegenheit, die beiden kommenden Gegner für seinen SV Rot-Weiss Wittlich in Augenschein zu nehmen.

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