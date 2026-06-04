Aufstiegsrunde zur Oberliga
Wittlich siegt auch 5:0, jetzt reicht schon ein Remis
Kollektiver Wittlicher Jubel nach dem Treffer von Christopher Bibaku (links): Am Mittwochabend in Jägersburg lief alles nach Pla
Kollektiver Wittlicher Jubel nach dem Treffer von Christopher Bibaku (links): Am Mittwochabend in Jägersburg lief alles nach Plan.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Das kommt vermutlich selten vor: Wie schon der TB Jahn Zeiskam besiegte auch Rot-Weiss Wittlich den FSV Jägersburg mit 5:0. Damit hat Rot-Weiss vor dem Heimspiel gegen Zeiskam einen Vorteil: Es reicht ein Remis zum Aufstieg in die Oberliga.

Lesezeit 3 Minuten
Rot-Weiss Wittlich ist dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga einen großen Schritt nähergekommen: Wie auch schon am vergangenen Wochenende der TB Jahn Zeiskam, siegte der Tabellenzweite der Rheinlandliga beim Saarlandvertreter FSV Jägersburg deutlich mit 5:0 (3:0).

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