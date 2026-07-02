Die Oberliga unter der Lupe Wird es die stärkste Oberliga aller Zeiten? Sina Ternis 02.07.2026, 06:00 Uhr

i Sowohl der FC Emmelshausen-Karbach (blaue Trikots) als auch die TuS Koblenz wollen in der kommenden, vielleicht stärksten Oberliga seit langem eine gute Rolle spielen. Das taten sie im Vorjahr schon, wurden Dritter (FCEK) und Vierter. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Es könnte eng werden, es könnte spannend werden, es könnten sich viele Teams ganz oben, wenige im Mittelfeld und einige unten tummeln. So jedenfalls schätzen die sieben Oberliga-Trainer aus dem RZ-Gebiet die Klasse in der kommenden Saison ein.

Schon am ersten Augustwochenende beginnt die neue Spielzeit in der Fußball-Oberliga, dann mit neuen vielen neuen Gesichtern, durch hohe Wechselaktivitäten der Vereine, aber eben auch, weil es einige neue Mannschaften gibt: Von oben, also aus der Regionalliga Südwest, kommt der TSV Schott Mainz, aufgestiegen sind die SV Elversberg II, der TuS Mechtersheim, der Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich.







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