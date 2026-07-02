Es könnte eng werden, es könnte spannend werden, es könnten sich viele Teams ganz oben, wenige im Mittelfeld und einige unten tummeln. So jedenfalls schätzen die sieben Oberliga-Trainer aus dem RZ-Gebiet die Klasse in der kommenden Saison ein.
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Schon am ersten Augustwochenende beginnt die neue Spielzeit in der Fußball-Oberliga, dann mit neuen vielen neuen Gesichtern, durch hohe Wechselaktivitäten der Vereine, aber eben auch, weil es einige neue Mannschaften gibt: Von oben, also aus der Regionalliga Südwest, kommt der TSV Schott Mainz, aufgestiegen sind die SV Elversberg II, der TuS Mechtersheim, der Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich.