Am Ende steht Rang drei
Wilschrey-Doppelpack beim 4:3 des FCEK reicht für Krone

Es war noch mal ein munterer Kick mit vielen Toren und mit zwei erreichten Zielen: Der FCEK hat sein letztes Oberligaspiel der Saison gegen Hertha Wiesbach mit 4:3 gewonnen und schließt die Runde auf Rang drei ab. 

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Zwei Ziele hatte Patrick Kühnreich noch für das letzte Saisonspiel in der Fußball-Oberliga ausgegeben, hinter beide konnten er und sein FC Emmelshausen-Karbach nach der Partie gegen den FC Hertha Wiesbach einen Haken machen. Da wäre zum einen das Ziel, gegen keine Mannschaft zweimal in einer Saison zu verlieren.

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