Spruchkammer muss entscheiden
Wie geht es weiter nach dem Protest der TuS Koblenz?
Auf dem Platz hatten Lukas Tuchscherer (gelbes Trikot) und seine TuS Koblenz keine Chance, verloren die Partie in Gau-Heppenheim
Auf dem Platz hatten Lukas Tuchscherer (gelbes Trikot) und seine TuS Koblenz keine Chance, verloren die Partie in Gau-Heppenheim gegen den TSV Gau-Odernheim mit 1:5. Nun muss die Spruchkammer entscheiden, ob dieses Ergebnis auch Bestand hat.
Mark Dieler

Wer hat recht? Der TSV Gau-Odernheim oder die TuS Koblenz? Fest steht: Die TuS hat gegen die Spielwertung beim 1:5 Protest eingelegt, weil der Platz in Gau-Heppenheim zu schmal sein soll. Dem widerspricht die Gegenseite. Die Spruchkammer entscheidet.

Lesezeit 4 Minuten
Das Thema hat, vor allem in den Sozialen Medien, hohe Wellen geschlagen: Auf die Nachricht, dass die TuS Koblenz nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim beim für die Fußball-Oberliga zuständigen Regionalverband Südwest Protest einlegen wird (wir berichteten), gab es auf dem vereinseigenen Account mehr als 350 Kommentare.
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