Spruchkammer muss entscheiden Wie geht es weiter nach dem Protest der TuS Koblenz? Sina Ternis 31.08.2026, 10:40 Uhr

i Auf dem Platz hatten Lukas Tuchscherer (gelbes Trikot) und seine TuS Koblenz keine Chance, verloren die Partie in Gau-Heppenheim gegen den TSV Gau-Odernheim mit 1:5. Nun muss die Spruchkammer entscheiden, ob dieses Ergebnis auch Bestand hat. Mark Dieler

Wer hat recht? Der TSV Gau-Odernheim oder die TuS Koblenz? Fest steht: Die TuS hat gegen die Spielwertung beim 1:5 Protest eingelegt, weil der Platz in Gau-Heppenheim zu schmal sein soll. Dem widerspricht die Gegenseite. Die Spruchkammer entscheidet.

Das Thema hat, vor allem in den Sozialen Medien, hohe Wellen geschlagen: Auf die Nachricht, dass die TuS Koblenz nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim beim für die Fußball-Oberliga zuständigen Regionalverband Südwest Protest einlegen wird (wir berichteten), gab es auf dem vereinseigenen Account mehr als 350 Kommentare.







Artikel teilen

Artikel teilen