Wer hat recht? Der TSV Gau-Odernheim oder die TuS Koblenz? Fest steht: Die TuS hat gegen die Spielwertung beim 1:5 Protest eingelegt, weil der Platz in Gau-Heppenheim zu schmal sein soll. Dem widerspricht die Gegenseite. Die Spruchkammer entscheidet.
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Das Thema hat, vor allem in den Sozialen Medien, hohe Wellen geschlagen: Auf die Nachricht, dass die TuS Koblenz nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim beim für die Fußball-Oberliga zuständigen Regionalverband Südwest Protest einlegen wird (wir berichteten), gab es auf dem vereinseigenen Account mehr als 350 Kommentare.