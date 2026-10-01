Der Gegner, der interessiert weder TuS-Koblenz-Coach Michael Stahl noch sein Gegenüber Daniel Alves, Trainer bei den Sportfreunden Eisbachtal, vor dem direkten Oberliga-Duell besonders. Das liegt daran, dass beide genug eigene Probleme haben.
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Es sind nicht gerade die Mannschaften der Stunde, die am Freitagabend (19.30 Uhr) auf dem Koblenzer Oberwerth im Duell der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen. Wobei die Niveaus, auf denen es nicht läuft, bei Gastgeber TuS Koblenz und bei Gast Sportfreunde Eisbachtal doch sehr unterschiedliche sind.