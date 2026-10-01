Lokalduell am Freitagabend
Wer überwindet Krise: TuS Koblenz oder die „Eisbären“?
Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen der TuS Koblenz (blaue Trikots) und den Sportfreunden Eisbachtal auf dem Koblenzer Ober
Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen der TuS Koblenz (blaue Trikots) und den Sportfreunden Eisbachtal auf dem Koblenzer Oberwerth war Tomoya Kurogi noch dabei. Die TuS gewann deutlich mit 5:0. Dieses Mal geht’s ohne den schwer verletzten Japaner ins Duell zweier Teams, die bislang hinter den Erwartungen geblieben sind.
Wolfgang Heil

Der Gegner, der interessiert weder TuS-Koblenz-Coach Michael Stahl noch sein Gegenüber Daniel Alves, Trainer bei den Sportfreunden Eisbachtal, vor dem direkten Oberliga-Duell besonders. Das liegt daran, dass beide genug eigene Probleme haben. 

Lesezeit 3 Minuten
Es sind nicht gerade die Mannschaften der Stunde, die am Freitagabend (19.30 Uhr) auf dem Koblenzer Oberwerth im Duell der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen. Wobei die Niveaus, auf denen es nicht läuft, bei Gastgeber TuS Koblenz und bei Gast Sportfreunde Eisbachtal doch sehr unterschiedliche sind.
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