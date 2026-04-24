TuS Koblenz empfängt den FCEK Wer ist das beste Team hinter Pirmasens und Lautern II? Sina Ternis 24.04.2026, 12:32 Uhr

i Das Hinspiel auf dem Karbacher Quintinsberg hatte der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau, von links mit Jan Mahrla und Janik Otto) vor mehr als 800 Zuschauern mit 3:2 gegen die TuS Koblenz (von links mit Tim Thielen und Nazif Tchadjei) gewonnen. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Rückspiel auf dem Oberwerth an, dann sicher vor noch größerer Kulisse. hjs-Foto

Ein Verfolgerduell steht am Sonntag auf dem Koblenzer Oberwerth an, wenn die TuS Koblenz den FC Emmelshausen-Karbach empfängt. Es ist allerdings ein Duell, in dem es außer um Prestige um nicht mehr allzu viel geht. Das war im Hinspiel noch anders.

Die ganz große Brisanz ist raus, wenn am Sonntag (14 Uhr) der Tabellendritte TuS Koblenz den Vierten FC Emmelshausen-Karbach im Stadion am Oberwerth empfängt. Das war ohne Frage im Hinspiel noch anders, denn da hatten beide durchaus noch Ambitionen auf ganz oben in der Tabelle der Fußball-Oberliga.







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