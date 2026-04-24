Ein Verfolgerduell steht am Sonntag auf dem Koblenzer Oberwerth an, wenn die TuS Koblenz den FC Emmelshausen-Karbach empfängt. Es ist allerdings ein Duell, in dem es außer um Prestige um nicht mehr allzu viel geht. Das war im Hinspiel noch anders.
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Die ganz große Brisanz ist raus, wenn am Sonntag (14 Uhr) der Tabellendritte TuS Koblenz den Vierten FC Emmelshausen-Karbach im Stadion am Oberwerth empfängt. Das war ohne Frage im Hinspiel noch anders, denn da hatten beide durchaus noch Ambitionen auf ganz oben in der Tabelle der Fußball-Oberliga.